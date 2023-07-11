Литва призвала НАТО не сдерживаться в отношении России Times: Литва призвала НАТО отказаться от ограничений на создание военных баз у границ с РФ

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

НАТО следует отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией. Такое мнение президента Литвы Гитанаса Науседы приводит британская газета The Times. Таким образом глава государства отреагировал на размещение российского тактического оружия на территории Белоруссии.

Президент Литвы заявил Times, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, поскольку основополагающий договор с Москвой «мертв», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, Науседа призвал союзников по блоку поторопиться с увеличением военных расходов, поскольку, по словам политика, сложившаяся ситуация является «очень хрупкой и опасной».

Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО был подписан 27 мая 1997 года. Документ фиксировал обязательства двух сторон в области основных сфер, норм и механизмов взаимоотношений между ними. В частности, соглашение предполагало сокращение численности вооруженных сил, количества летальных вооружений и должно было способствовать выработке новой архитектуры безопасности, призванной сменить двухполярную систему, сложившуюся в мире.

Ранее замначальника факультета Генштаба Военной академии Андрей Богодель заявил, что Белоруссия может применить тактическое ядерное оружие, размещаемое на ее территории, в случае вторжения извне. По его словам, стране необходимо ТЯО для сдерживания угрозы со стороны Запада.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава хочет разместить у себя американское ядерное оружие. По его словам, таким образом республика ответит на присутствие российских боеголовок в Белоруссии.