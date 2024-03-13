Путин рассказал о реакции России на вступление Финляндии в НАТО Путин: РФ разместит системы поражения у границ Финляндии после вступления в НАТО

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто

Российские войска и системы поражения будут размещены на финско-российской границе после вступления Финляндии в НАТО, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью РИА Новости и журналисту Дмитрию Киселеву. Глава государства отметил, что до этого у Москвы и Хельсинки были идеальные отношения, у стран не было никаких претензий друг к другу.

У нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда все убрали, с российско-финской границы. Зачем они это сделали?.. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, — сказал Путин.

По словам президента, теперь российская сторона разместит войска в приграничной зоне. Владимир Путин также выразил уверенность, что Финляндия была в выигрышной позиции, когда придерживалась политики нейтралитета. Благодаря этому Хельсинки обладал рядом преимуществ и, например, мог выступать местом для переговоров с Европой для снижения напряженности в отношениях, добавил российский лидер.

Также Путин признался, что считает бессмысленным шагом решение Швеции и Финляндии о вступлении в Североатлантический альянс, который противоречит их национальным интересам. Говоря о причинах такого действия, президент предположил, что этим странам хотелось стать членами западного клуба.

Зачем им это нужно? Я, откровенно говоря, не понимаю. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, — констатировал глава государства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет планов по расширению числа стран военного блока с ядерным оружием, в том числе и в Швеции. В начале марта к Североатлантическому альянсу присоединилась Швеция, вето на это спустя два года после заявки сняло правительство Венгрии.