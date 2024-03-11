В НАТО ответили, разместят ли ядерное оружие в Швеции Столтенберг: НАТО не планирует расширять число стран с ядерным оружием

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У НАТО нет планов по расширению числа стран Альянса с ядерным оружием, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг. Это также касается Швеции, которая на днях вступила в Североатлантический альянс, пояснил он, его слова передает Baha Breaking News.

У нас нет планов по расширению числа стран НАТО с ядерным оружием. Мы также постоянно оцениваем наш потенциал сил, и в настоящее время не имеем планов по новым боевым группам в Швеции, — сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО «положительно скажется на всем альянсе». Но особенно на странах Севера и Балтики, добавил он.

7 марта Госдепартамент США опубликовал протокол, согласно которому Швеция официально становится частью Североатлантического альянса. Теперь численность стран НАТО выросла до 32. В Белом доме Швецию назвали страной с сильной демократией и высокоэффективными вооруженными силами. Там подчеркнули, что Стокгольм разделяет с Вашингтоном цели, ценности и видение мира.

До этого Столтенберг заявлял, что вступление Швеции в НАТО послужит сигналом для президента РФ Владимира Путина о том, что двери Альянса открыты. По его словам, присоединение Стокгольма к военному блоку выгодно из-за современных подводных лодок, истребителей и хорошо оснащенных вооруженных сил, которыми располагает скандинавская страна.