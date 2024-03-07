Швеция официально вступила в НАТО Госдеп США опубликовал протокол принятия Швеции в НАТО

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Госдепартамент США опубликовал протокол, согласно которому Швеция официально становится частью Североатлантического альянса. Документ датируется 7 марта 2024 года. Теперь численность стран НАТО выросла до 32.

В Белом доме Швецию назвали страной с сильной демократией и высокоэффективными вооруженными силами. Вашингтон подчеркнул, что Стокгольм разделяет с США цели, ценности и видение мира. Кроме того, в администрации американского президента указали, что вступление Швеции в НАТО сделает Соединенные Штаты и их союзников еще более безопасными.

Ранее сообщалось, что после вступления в НАТО Швеция может стать логистическим центром Альянса, что облегчит переброску его войск. По информации зарубежных СМИ, члены военно-политического блока смогут использовать этот хаб как транспортный узел, что облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы. В настоящее время страны Балтии полагаются на Сувалкский коридор, который отделяет Прибалтику от Польши.

Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, обратил внимание, что расширение НАТО на Восток за счет включения в свой состав Швеции и Финляндии подтолкнет Москву к новым мерам. Глава государства подчеркнул, что расширение Альянса создает необходимость в укреплении группировок Вооруженных сил РФ, расположенных на западных границах страны.