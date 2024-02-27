«Двери НАТО открыты»: Столтенберг заявил о сигнале Путину Столтенберг назвал вступление Швеции в НАТО сигналом Путину об открытости Блока

Фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO/www.imago-images.de/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Вступление Швеции в НАТО послужит сигналом для президента РФ Владимира Путина о том, что двери Альянса открыты, заявил генеральный секретарь Блока Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN. По его словам, присоединение Стокгольма к военному блоку выгодно из-за современных подводных лодок, истребителей и хорошо оснащенных вооруженных сил, которыми располагает скандинавская страна.

[Вступление Швеции] также шлет ясный сигнал Путину, что двери НАТО открыты. Швеция важна хотя бы из-за своего географического положения, — подчеркнул Столтенберг.

Он также указал на близость Стокгольма к союзникам НАТО в Прибалтике и Польше и упомянул его роль в Северной Европе.

Венгерский парламент 26 февраля с большим перевесом голосов (188 и 6) ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что во время рабочего визита шведского коллеги Ульфа Кристерссона в Венгрию между странами будет заключен договор о сотрудничестве в военной сфере. Суть соглашения он раскрывать не стал.

Ранее командующий шведской армией генерал-майор Йонни Линдрофс признался, что в вооруженных силах страны начались проблемы. По его словам, трудности с восполнением запасов оружия произошли после предоставления военной помощи Украине.