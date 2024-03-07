Белый дом назвал дату вступления Швеции в НАТО Белый дом: Швеция станет официальным членом НАТО 7 марта

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Борис Писториус федеральный министр обороны и его шведский коллега Пал Джонсон

Швеция официально присоединится к НАТО 7 марта, сообщили в Белом доме. Таким образом европейская страна станет 32-м членом Североатлантического альянса, передает издание The Local.

Швеция официально присоединяется к Альянсу НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м союзником. <...> Швеция — сильная демократия с высокоэффективными вооруженными силами, которая разделяет наши ценности и видение мира. Вступление Швеции в НАТО сделает Соединенные Штаты и наших союзников еще более безопасными, — сказано в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон должен встретиться с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в 17:15 по стокгольмскому времени (19:15 по мск). По некоторым данным, во время переговоров будут представлены документы о вступлении Швеции в Альянс.

Ранее сообщалось, что после вступления в НАТО Швеция может стать логистическим центром Альянса, что облегчит переброску его войск. По информации зарубежных СМИ, члены военно-политического блока смогут использовать этот хаб как транспортный узел, что облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы. В настоящее время страны Балтии полагаются на Сувалкский коридор, который отделяет Прибалтику от Польши.