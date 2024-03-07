Швеции предрекли особую роль в случае конфликта России с НАТО FT: Швеция может стать логистическим хабом НАТО в случае конфликта с Россией

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учения стран НАТО

После вступления в НАТО Швеция может стать логистическим центром военно-политического блока, что облегчит переброску его войск, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Страны — члены НАТО смогут использовать этот хаб в качестве транспортного узла, что облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы. Страны Балтии сейчас полагаются на Сувалкский коридор, отделяющий Прибалтику от Польши, уточняет издание.

Швеция, у которой нет прямой границы с Россией, вероятно, будет играть другую роль для военных организаторов НАТО. <...> Она станет логистическим центром в случае конфликта, а также маршрутом для подкрепления Финляндии или балтийских государств, — следует из материала газеты.

Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Это было первым решением Шуйока в качестве лидера республики. Венгрия оставалась последней страной НАТО после Турции, которая не ратифицировала протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Газета Dagens Nyheter писала, что Швеция может официально вступить в НАТО уже 7 или 8 марта. После этого пройдут считаные дни до момента, когда Швеция станет полноправным членом Альянса.