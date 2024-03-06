Швеция может стать полноправным членом НАТО до конца недели Dagens Nyheter: Швеция может стать полноправным членом НАТО уже 7 марта

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Борис Писториус (СДПГ), федеральный министр обороны, и его шведский коллега Пал Джонсон

Швеция может официально вступить в НАТО уже 7 или 8 марта, сообщает газета Dagens Nyheter. По ее информации, ожидается, что Венгрия передает США протокол о присоединении страны 6 марта. После этого пройдут считанные дни до момента, когда Швеция станет полноправным членом Альянса, говорится в материале.

Ожидается, что в четверг Венгрия передаст Соединенным Штатам протокол о вступлении Швеции в НАТО. Премьер-министр Кристерссон и министр иностранных дел Бильстрем отправятся в Вашингтон в среду. Это означает, что Швеция может стать полноправным членом альянса уже в четверг или пятницу, — сообщило издание.

Источники шведского телеканала TV4 также считают, что страна в скором времени станет полноправным членом НАТО. По их данным, торжественная церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире Североатлантического альянса состоится 11 марта.

Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Это было первым решением Шуйока в качестве лидера республики. Венгрия оставалась последней страной НАТО после Турции, которая не ратифицировала протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Стокгольм наряду с Хельсинки получил официальное приглашение о вступлении в военный блок на саммите в Мадриде, который прошел в июне 2022 года.