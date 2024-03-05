Новый президент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО Президент Венгрии Шуйок ратифицировал вступление Швеции в НАТО

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Тамаш Шуйок

Президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства. Там отметили, что это было первым решением Шуйока в качестве лидера республики.

Президент республики Тамаш Шуйок сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО, — говорится в сообщении.

Венгрия оставалась последний страной НАТО после Турции, которая не ратифицировала протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Стокгольм наряду с Хельсинки получил официальное приглашение о вступлении в Блок на саммите в Мадриде в июне 2022 года.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гегемония стран Запада подошла к концу. По его словам, сейчас формируется новый мировой порядок, данный факт ни у кого не вызывает сомнений. Он отметил, что, хотя Будапешт и заинтересован в том, чтобы вступить в Евросоюз и НАТО, разделение на Блоки не в его интересах.

26 февраля парламент Венгрии избрал Шуйока новым президентом страны. Ранее он занимал должность председателя Конституционного суда республики. Избрание нового лидера состоялось в первый день весенней сессии. При голосовании все проправительственные депутаты выступили в поддержку его кандидатуры, что обеспечило ему победу уже в первом туре.