В Венгрии парламент выбрал нового президента страны Парламент Венгрии избрал новым президентом страны Тамаша Шуйока

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Парламент Венгрии избрал новым президентом страны Тамаша Шуйока. Ранее он занимал должность председателя Конституционного суда республики, передает ТАСС.

Избрание нового лидера состоялось в первый день весенней сессии. При голосовании все проправительственные депутаты выступили в поддержку кандидатуры Шуйока, что обеспечило ему победу уже в первом туре.

Ранее венгерский парламент единогласно принял отставку президента Каталин Новак. Причиной стал скандал, разгоревшийся в Венгрии в начале февраля после того, как она удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, участвовавшего в сокрытии преступлений, совершенных директором учреждения. Его обвиняли в педофилии. Оппозиционеры потребовали от Новак подать в отставку, на что она ответила согласием. Уже 11 февраля она подала соответствующее официальное заявление в парламент.

Каталин Новак стала президентом Венгрии в мае 2022 года. Она стала первой женщиной, которую парламент страны выбрал на эту должность.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет решение о поздравлении нового президента Венгрии после того, как тот будет назначен. По его словам, говорить об этом пока преждевременно.