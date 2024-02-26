Парламент Венгрии избрал новым президентом страны Тамаша Шуйока. Ранее он занимал должность председателя Конституционного суда республики, передает ТАСС.
Избрание нового лидера состоялось в первый день весенней сессии. При голосовании все проправительственные депутаты выступили в поддержку кандидатуры Шуйока, что обеспечило ему победу уже в первом туре.
Ранее венгерский парламент единогласно принял отставку президента Каталин Новак. Причиной стал скандал, разгоревшийся в Венгрии в начале февраля после того, как она удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, участвовавшего в сокрытии преступлений, совершенных директором учреждения. Его обвиняли в педофилии. Оппозиционеры потребовали от Новак подать в отставку, на что она ответила согласием. Уже 11 февраля она подала соответствующее официальное заявление в парламент.
Каталин Новак стала президентом Венгрии в мае 2022 года. Она стала первой женщиной, которую парламент страны выбрал на эту должность.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет решение о поздравлении нового президента Венгрии после того, как тот будет назначен. По его словам, говорить об этом пока преждевременно.