«Формируется новый миропорядок»: Орбан предрек конец гегемонии Запада Орбан: сегодня уже никто не оспаривает конец гегемонии Запада

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Гегемония стран Запада подошла к концу, сейчас формируется новый мировой порядок, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, которые приводит агентство MTI, сегодня данный факт уже ни у кого не вызывает сомнения.

Гегемония Запада закончилась, сегодня это уже никто не оспаривает, это хорошо подтверждается данными. Формируется новый мировой порядок, ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать, — заявил Орбан.

Как отметил премьер, мир пытаются расколоть на геополитические блоки. При этом огромное давление оказывается на такие страны, как Венгрия, которые отстаивают свой суверенитет, подчеркнул Орбан. Он заявил, что при членстве в Блоке пространство для маневра сильно ограничивается. Хотя Будапешт и заинтересован в том, чтобы вступить в Евросоюз и НАТО, разделение на сегменты не в его интересах, констатировал глава кабмина.

Ранее политолог Станислав Ткаченко заявил, что слова Орбана о нежелании Венгрии иметь общую границу с РФ является русофобским. По его мнению, глава венгерского правительства таким образом подыграл лидерам Евросоюза. В то же время Орбан критикует Германию и курс Брюсселя в целом, отметил Ткаченко. Политолог считает, что премьер готовится к периоду восстановления отношений с РФ.