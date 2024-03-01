Политолог объяснил цель заявления Орбана о границе с Россией Политолог Ткаченко: Орбан заявлением о границе с Россией подыграл лидерам ЕС

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Орбан

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нежелании страны иметь общую границу с РФ является русофобским, заявил NEWS.ru политолог Станислав Ткаченко. По его словам, глава венгерского правительства таким образом подыграл лидерам Евросоюза.

Орбан подыграл большинству элит Европейского союза своим русофобским заявлением. Наверное, немцам и полякам было приятно. Это просто политический пиар, на границу с Россией и тем более на включение в свой состав Закарпатья венгерский премьер-министр всерьез не претендует. Такое может произойти лишь при глобальном переделе Европы, Орбан и сам это понимает, — заявил Ткаченко.

Политолог добавил, что глава венгерского правительства может позволить себе популизм. Ткаченко также обратил внимание, что Орбан критикует Германию и курс Брюсселя в целом. Эксперт уверен, что премьер-министр Венгрии готовится к периоду, когда отношения с Россией начнут восстанавливать, а антироссийские санкции будут снимать.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не хочет иметь общую границу с Россией. По словам премьер-министра, страна сохранила плохие воспоминания о соседстве с СССР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь назвал такие опасения беспочвенными — он подчеркнул, что Россия не представляет опасность для Венгрии.