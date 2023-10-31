«Успешно воюет со всем НАТО»: почему армию России признали сильнейшей Военный эксперт Шурыгин: армия США существенно уступает ВС РФ по боеспособности

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России заняли первое место в рейтинге сильнейших армий мира, составленном американским изданием U.S. News & World Report. Согласно опросам экспертов, Россия по военному потенциалу не только не уступает, но даже опережает все другие страны, в том числе США и Китай. Почему аналитики признали Россию сильнейшей военной державой мира, хотя в начале СВО они занижали способности ВС РФ, и какие преимущества есть у российской армии перед вооруженными силами других государств, разбирался NEWS.ru

Как в США оценили армию России

Вооруженные силы России обошли другие армии мира и заняли первое место в рейтинге сильнейших военных держав, составленном изданием U.S. News & World Report. Аналитики журнала присвоили российской армии 94,3 балла из ста возможных. При этом в некоторых подкатегориях, таких как «Лидер» и «Политическое влияние», Россия получила максимальные оценки.

Составители рейтинга отметили, что силу армий оценивали на основании ответов тысяч респондентов в ходе международного опроса. Авторы исследования выделили 73 критерия военного потенциала разных стран мира и попросили специалистов оценить, насколько те или иные качества у них ассоциируются с каждой из стран.

Второе место в рейтинге военной мощи заняли Соединенные Штаты, третье — Китай. За ними следуют Израиль, Южная Корея и Иран. Замыкают первую десятку Великобритания, Германия и Турция. По данным авторов исследования, самые слабые в военном плане страны — это Эстония, Сингапур и Люксембург.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Как ВС РФ воспринимают на Западе

Аналитический Центр исследований европейской политики отмечал, что после начала СВО в мире сложился ошибочный миф о том, что российская армия не соответствует современным западным стандартам. Однако выяснилось, что недооценивать возможности ВС РФ не стоит. Аналитики указывали, что армия России успешно учла опыт спецоперации и на его основе еще сильнее развила свой боевой потенциал.

Британский Королевский объединенный институт оборонных исследований отдельно отметил впечатляющие возможности России по противодействию современным беспилотным летательным аппаратам через мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Они уже доказали свою разрушительную эффективность в этой области. Украина теряет до 10 тыс. БПЛА в месяц из-за эффективности российской радиоэлектронной борьбы и навигационных помех», — указывали британские эксперты.

Почему Запад признал мощь России

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин пояснил NEWS.ru, что России присвоили первое место в рейтинге, так как в мире отмечают, что российская армия успешно ведет боевые действия против всего блока НАТО. По его мнению, издание учло техническую оснащенность, независимость от иностранного вооружения и накопленный боевой опыт ВС РФ.

«Россия ведет боевые действия против всего НАТО. Блок не поставляет Украине разве что живую силу, но советники, инструкторы, оружие и техника идут оттуда. СВО — это не борьба с террористами, а серьезная военная операция на большом протяжении фронта в тысячу километров с лишним», — отметил капитан.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал NEWS.ru, что всему миру уже стало очевидно, что российская армия не сломалась под натиском 56 стран, в список которых входят сильнейшие в военном плане страны, в том числе США.

«Более того, Россия уверено выгребает СВО и сейчас даже перехватила инициативу. Раньше российские вооруженные силы считались вторыми по силе, уступая США. Но сегодня очевидно, что американская армия, может, и сохраняет превосходство по каким-то параметрам, но уже существенно уступает по боеспособности», — подчеркнул он.

А вот доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков считает, что Россию поставили на первое место в списке стран с сильнейшими армиями, так как в США возникла необходимость получить новый расширенный бюджет для вооруженных сил страны.

«Поэтому по американской традиции они начинают вести разговоры о том, что американская армия слаба и ее нужно срочно вооружать», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

Какие у ВС РФ преимущества перед другими армиями

Шурыгин считает, что российская армия выделяется на фоне других вооруженных сил благодаря огромному боевому опыту и умению менять свою организацию в условия ведения военных действий.

«Это и другая организация, состав войск, их качество, изменение кадровой политики. Там огромное количество параметров. Воюющая армия всегда отличается от не воюющей», — подметил он.

По словам Сивкова, российская армия превосходит вооруженные силы других стран моральным духом, современным оружием, которого больше ни у кого нет, а также высокоподготовленным командным составом с богатым опытом ведения боевых действий.

Дандыкин напомнил, что у армии России богатейшая история, которая включает как российский, так и советский периоды. По его словам, все традиции сейчас соблюдаются, в том числе в области присвоения званий и награждения орденами. Также он считает, что российская армия особенно выделяется морально-психологическими качествами, героизмом, профессионализмом и мужеством.

«Без морального духа и психологической устойчивости армии ждет то, что получилось у Гитлера с Чехословакией. У них были готовы 42 дивизии, армия, вооружения, но они взяли все сложили и сдались», — подметил он.

Также Дандыкин выделил многонациональный и многоконфессиональный состав солдат и офицеров, которые служат в составе российских вооруженных сил.

«Люди со всех регионов и с разными религиозными убеждениями ведут боевые действия — и буддисты, и мусульмане, и евреи, и православные. Это очень показательный и важный момент», — подчеркнул он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Как признание военной силы отразится на позициях России

Шурыгин считает, что признание российской армии сильнейшей в мире со стороны одного издания мало что значит для России.

«Нужно просто принять это к сведению и работать дальше. У нас задача выиграть СВО, а не читать, что о нас пишут другие», — резюмировал он.

Дандыкин же выразил мнение, что признание армии России самой боеспособной в мире принесет РФ дополнительное уважение на мировой арене.

«Всегда уважают сильных. Как говорил император Александр III, единственные союзники у России — армия и флот. У кого нет этого, тот поглощается», — сказал он.

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