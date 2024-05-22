МИД Литвы вызвал поверенного в делах России МИД Литвы вызвал поверенного в делах России Александра Елкина

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Вильнюс, Литва. МИД Литвы

Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах России в республике Александра Елкина, следует из заявления на сайте внешнеполитического ведомства. Как отмечается, литовское дипведомство намерено получить от него «обстоятельные пояснения» по поводу предложения Минобороны РФ об обновлении координат границ России в Балтийском море.

Сегодня Литва вызывает представителя РФ для того, чтобы получить обстоятельные пояснения. Мы координируем наши ответные действия с партнерами, — говорится в заявлении МИД республики.

Ранее Министерство обороны России выступило с предложением утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны РФ у материкового побережья и островов в Балтийском море. Таким образом, может быть изменена линия государственной границы в районе Калининградской области.

На предложение Минобороны РФ отреагировали в Министерстве иностранных дел Финляндии. По словам главы ведомства Элины Валтонен, в Хельсинки надеются, что Москва будет следовать конвенции ООН по морскому праву.

Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что предложение не имеет политической подоплеки. Однако он добавил, что уровень конфронтации в регионе действительно требует шагов для обеспечения безопасности страны.