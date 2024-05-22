Предложение Минобороны РФ об обновлении координат границ России в Балтийском море не имеет политической подоплеки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако он добавил, что уровень конфронтации в регионе действительно требует шагов для обеспечения безопасности страны.

Нет, ничего политического здесь нет, хотя и политическая обстановка серьезно поменялась с тех пор. Вы видите, насколько эскалирует напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности, — сказал представитель Кремля.