Линия госграницы российского региона может быть изменена МО РФ предложило изменить линию госграницы на Балтике у Калининградской области

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Министерство обороны России выступило с предложением утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны РФ у материкового побережья и островов в Балтийском море, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Таким образом, может быть изменена линия госграницы в районе Калининградской области.

В случае утверждения проекта будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе города Балтийска и города Зеленоградска, — сказано в документе.

Отмечается, что такая система линий позволит использовать акваторию указанных районов как внутренние морские воды России. Кроме того, изменится прохождение госграницы РФ на море в связи с изменением положения внешней границы территориального моря, сказано в документе.

Уточняется, что в целях обеспечения безопасности навигации на море соответствующие государственные морские навигационные карты будут скорректированы и переизданы. В качестве одной из причин изменений авторы проекта указали, что в действующем перечне географических координат точек прямые исходные линии РФ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на российскую территорию, из-за чего нельзя определить внешнюю границу внутренних морских вод РФ.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии приняло решение застроить участки земли, которыми предполагалось обменяться с Россией. Обмен планировалось проводить в рамках договора о границе с РФ, речь шла о приграничной лесистой местности протяженностью порядка четырех километров. Взамен Таллин планировал получить так называемый Саатсеский сапог — часть Псковской области, которая вдается в эстонскую территорию.