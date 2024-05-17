Названа судьба участков земли, которыми Эстония хотела обменяться с РФ МВД Эстонии: власти застроят участки земли, которыми планировали обменяться с РФ

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Граница Россия - Эстония

Правительство Эстонии приняло решение застроить участки земли, которыми предполагалось обменяться с Россией, передает местная телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на главу МВД республики Лаури Ляэнеметса. Обмен планировалось проводить в рамках договора о границе с РФ.

Принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков, — заявил Ляэнеметс.

Министр отметил, что речь идет о приграничной лесистой местности протяженностью порядка четырех километров. Взамен Таллин планировал получить так называемый «Саатсеский сапог» — часть Псковской области, которая вдается в эстонскую территорию.

Главы МИД России и Эстонии подписывали договоры о государственной границе и разграничении морских пространств в 2005 и 2014 году, однако документы так и не были ратифицированы парламентами. Действующий эстонский кабмин решил начать строительство приграничной инфраструктуры без учета достигнутых тогда соглашений.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии не разрешили преподавать русский язык в школах Нарвы. Городские власти до этого попросили у правительства разрешить изучение русского языка в детских садах и четвертых классах городских школ.