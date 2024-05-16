Русскоязычному городу в Эстонии запретили преподавать детям русский язык Baltnews: власти Эстонии не разрешили преподавать русский язык в школах Нарвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эстонские власти не разрешили преподавание русского языка в детских садах и школах Нарвы, сообщило агентство Baltnews. По данны издания, в городе более 90% жителей остаются русскоговорящими.

В правительственной комиссии пришли к выводу, что изучение русского языка якобы не соответствует интересам местных детей. Общественному интересу соответствует полный переход дошкольных образовательных учреждений и школ на эстоноязычное образование, считают в правительстве Эстонии. По мнению кабмина, у городских образовательных учреждений хватит времени перестроится на преподавание только эстонского языка.

Власти Нарвы ранее попросили у правительства разрешить изучение русского языка детских садах и четвертых классах городских школ.