Эстония хочет признать Московский патриархат террористами Глава МВД Эстонии предложил признать РПЦ террористической организацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс планирует предложить парламенту страны (рийгиког) признать террористической организацией Московский патриархат, передает ERR. В таком случае деятельность РПЦ в стране может быть запрещена по решению суда. Министр считает, что это не повлияет на прихожан и храмы не будут закрыты, но будут разорваны «связи с Москвой».

С учетом имеющегося контекста у меня как у министра внутренних дел нет другого выбора, кроме как предложить рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающим в своей деятельности терроризм, — заявил Ляэнеметс.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» ответила на это, что «все признаки душевного нездоровья налицо». Она задалась вопросом, как папа римский будет общаться с «террористами».

Ранее в Санкт-Петербурге ликвидировали местное общество эстонской культуры. Минюст подал соответствующий иск в суд по просьбе самого эстонского общества. В августе 2023 года была проведена проверка, которая выявила несколько нарушений в деятельности организации. Устав общества не соответствовал требованиям российского законодательства. Организация обосновала просьбу о ликвидации тем, что в правлении не оказалось достаточного числа людей для принятия решения о продолжении работы общества.