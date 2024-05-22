В России высказали позицию по пересмотру госграницы на Балтике ТАСС: Россия не намерена пересматривать линию госграницы на Балтике

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У России не было и нет намерений пересматривать линию государственной границы в акватории Балтийского моря, заявил журналистам военно-дипломатический источник, передает ТАСС. Это также касается ширины территориальных вод и экономической зоны у побережья.

Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы РФ не было и нет, — сказано в сообщении.

Напомним, ранее Министерство обороны России выступило с предложением утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны РФ у материкового побережья и островов в Балтийском море. Таким образом, может быть изменена линия государственной границы в районе Калининградской области. Отмечалось, что система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе города Балтийска и города Зеленоградска позволит использовать акваторию указанных районов как внутренние морские воды России.

При этом на предложение Минобороны РФ обновить координаты российских морских границ в акватории Балтийского моря отреагировали в Министерстве иностранных дел Финляндии. По словам главы ведомства Элины Валтонен, в Хельсинки надеются, что Москва будет следовать конвенции ООН по морскому праву.