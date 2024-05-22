В Финляндии оценили идею Минобороны России о балтийских границах Глава МИД Финляндии Валтонен: Хельсинки проработает детали по обновлению границ

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Министерство иностранных дел Финляндии прорабатывает детали после предложения Минобороны РФ обновить координаты российских морских границ в акватории Балтийского моря, написала глава финского МИД Элина Валтонен в Twitter (Х). По ее словам, в Хельсинки надеются, что Москва будет следовать конвенции ООН по морскому праву.

По сообщениям СМИ, Россия может пересмотреть определение морских зон в Финском заливе. МИД прорабатывает детали. Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе об их пересмотре. Мы предполагаем, что Россия как участник Конвенции будет действовать в соответствии с ней, — написала дипломат.

Накануне Министерство обороны России выступило с предложением утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны РФ у материкового побережья и островов в Балтийском море. Таким образом, может быть изменена линия госграницы в районе Калининградской области.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна может частично открыть границу с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. По его словам, делать это нужно осторожно, памятуя о том, что на открытый погранпункт наверняка придут желающие покинуть страну.