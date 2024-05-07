«Придумали оправдание»: сенатор о решении Финляндии открыть границы с РФ Сенатор Цеков: Финляндия хочет открыть границы с РФ из-за краха своей экономики

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Пограничный пункт Ваалимаа между Финляндией и Россией

Власти Финляндии решили открыть границы с Россией, поскольку разрыв с РФ повлек серьезные экономические потрясения для страны, заявил сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что для Москвы решения Хельсинки уже не имеют принципиального значения.

Для нас уже нет сильной разницы, откроет Финляндия границы с Россией или нет. Они собираются жить своей собственной жизнью, отгородившись от РФ. Я так думаю, что у них в действительности это не очень хорошо получается, поэтому они вновь решают открыть пропускные пункты. Финляндия сталкивается со многими проблемами внутри страны, особенно в приграничных районах. Поэтому они для открытия границ придумали такой повод, что собираются принять законопроект о беженцах, — рассудил собеседник.

Цеков выразил уверенность, что действительная причина решений Хельсинки связана с большими экономическими сложностями из-за разрыва связей с Россией. Политик отметил, что в будущем Финляндия все больше будет осознавать, какой вред нанесла себе. Сенатор при этом добавил, что Москва всегда готова вести диалоги и сотрудничать с другими странами.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен 7 мая сообщил изданию Etelä-Saimaa, что страна может открыть границы с Россией после принятия закона о беженцах. Проект предполагает ограничение на прием просителей убежища, приезжающих в Финляндию со стороны РФ.

Также стало известно, что Финляндия начала проверять альтернативные цепочки военных поставок на случай резкого увеличения потребности в них во время вооруженного конфликта. Министерство обороны страны проверило уже свыше тысячи контрактов с частными компаниями. Они касаются поставок боевой техники, амуниции, а также различных услуг во время военных действий.