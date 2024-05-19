Премьер Финляндии допустил «осторожное» открытие границ с Россией Премьер Финляндии Орпо: власти могут частично открыть границы с Россией

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Финляндия может частично открыть границу с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью радиостанции Yle Radio Suomi. По его словам, делать это нужно осторожно, памятуя о том, что на открытый погранпункт наверняка придут желающие покинуть страну.

Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. <...> Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие <...>. Есть все основания полагать, что, если мы откроем погранпункт, люди почти наверняка прибудут туда, — отметил он.

Уточняется, что законопроект, предполагающий возвращение просителей убежища в Россию, представят на рассмотрение парламента на следующей неделе. При этом, как констатировал Орло, с приходом весны не было роста незаконных пересечений.

Ранее министр обороны страны Антти Хяккянен также предположил, что правительство Финляндии может открыть границу с Россией, если вступит в силу закон о беженцах. Глава ведомства добавил, что в настоящее время проект находится на стадии доработки.

Говоря о словах Хяккянена относительно открытия границы с Россией, сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков подчеркнул, что страна могла столкнуться с серьезными экономическими потрясениями. При этом для Москвы решения Хельсинки уже не имеют принципиального значения.