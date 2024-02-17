Союзники России в 2024 году: рассказываем, кто настоящие друзья Москвы

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

После начала специальной военной операции России на Украине Евросоюз, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против РФ. Некоторые из них предусматривают и разрыв дипломатических отношений. При этом изолировать Москву не удается — она успешно поддерживает и развивает тесные политические и экономические связи со своими давними партнерами. Кто остается настоящими союзниками России — в материале NEWS.ru.

Что связывает Россию и Китай

В январе глава МИД России Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции, что отношения России и Китая переживают «наилучший период» в своей истории. Он высоко оценил то, что свой первый госвизит после переизбрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин совершил именно в Москву — лидер Китая посетил российскую столицу в марте 2023 года. Лавров также подчеркнул, что экономика КНР — одна из наиболее быстрорастущих.

О заинтересованности Пекина в развитии торгово-экономических связей с Москвой рассказал NEWS.ru востоковед Андрей Островский. Он напомнил китайскую пословицу: «Ближний сосед лучше дальнего родственника». Именно поэтому, по словам эксперта, КНР заинтересована в сотрудничестве со странами, находящимися поблизости.

«Одна из ключевых проблем китайской экономики — это нехватка энергоресурсов, которая может поставить крест на всех китайских планах по резкому увеличению объёма ВВП и росту национального благосостояния. Для развития экономики Китаю необходима не только нефть, но и каменный уголь, железная руда, природный газ, которые импортируются из России и других стран», — отметил востоковед в беседе с NEWS.ru.

Китай в свою очередь поставляет в Россию недостающие после введения антироссийских санкций товары, добавил Островский. Поэтому, по его словам, пока нет видимых признаков того, что российско-китайские отношения будут ухудшаться. Причем речь идет как об экономической, так и о политической сферах.

«СВО хоть и сказалась на наших отношениях, но не так сильно, как ожидали на Западе. На внешней арене у Китая с Россией противники одни — США, Япония, Южная Корея. Но в то же время по объемам внешней торговли с Китаем Россия заметно уступает не только США и странам Евросоюза, но и таким государствам как Сингапур, Бразилия. Сейчас нас Индия догоняет», — отметил востоковед.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что связывает Россию и Белоруссию

В рамках проведения спецоперации РФ на Украине единственным союзником Москвы остается Минск, высказал в разговоре с NEWS.ru мнение политолог Андрей Суздальцев. Две страны уже не первый год занимаются строительством Союзного государства, недавно Россия разместила в Белоруссии свое тактическое ядерное оружие.

В то же время Суздальцев считает это сотрудничество неравнозначным. Как отметил эксперт, в то время как Белоруссия продает РФ товары по мировым ценам, российская сторона построила за свой счет Белорусскую АЭС и компенсировала своему союзнику все потери от введенных санкций.

По словам политолога, Минск перестал балансировать между Евросоюзом и Россией и перешел на сторону Москвы. Вместе с тем Суздальцев полагает, что союзнические отношения во многом зависят от политики президента Александра Лукашенко. По мнению эксперта, Москве нужно внимательно следить за внутренними процессами в соседней республике. «Надо делать все, чтобы не получилось, как это было с украинским Майданом. Все-таки Россия вложила в Белоруссию с 1999 года более $200 млрд», — сказал он.

Фото: kremlin Президент РФ Владимир Путин с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко

Что связывает Россию и Казахстан

Во время своего визита в Москву в ноябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высоком уровне отношений Москвы и Астаны. Казахстанский лидер отметил, что две страны сегодня выступают в качестве союзников. «Будущее наших отношений блестящее, прошлое наших взаимоотношений было очень богатым», — сказал Токаев.

Россия и Казахстан заинтересованы друг в друге, отметил Суздальцев. «На уровне лидеров двух стран — Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева — отношения отличные. Есть проблемы на уровне общественных организаций с двух сторон. Особенно это касается положения русскоязычного населения в Казахстане. Но эти два вектора между собой не пересекаются», — заявил эксперт.

По его словам, Казахстан пытается балансировать между Россией, Китаем и Западом. При этом Астана вряд ли отдаст предпочтение Пекину в ущерб отношениям с Москвой. «Более того, это невозможно. Пекин стал для Астаны серьезным внешнеэкономическим партнером.

Но экономические отношения нельзя считать индикатором сближения государств и элит. Казахстанская элита ориентирована на свои национальные интересы. Токаев и дальше будет проводить политику балансирования между Москвой и Пекином», — считает эксперт. Россия имеет колоссальное значение для Казахстана, поскольку она является его естественным защитником, добавил Суздальцев.

Что связывает Россию и КНДР

В МИД КНДР в конце января заявили, что высоко ценят роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. Там также отметили, что визит главы ведомства Цой Сон Хи в РФ является важным шагом на пути к надежному развитию двусторонних связей Москвы и Пхеньяна.

Россия и Северная Корея — страны-соседи, которые традиционно выстраивают дружественные отношения, рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

«Сегодня у Москвы и Пхеньяна есть общие задачи — отстаивание суверенитета и безопасности, развитие взаимовыгодного сотрудничества в интересах повышения благосостояния народов двух стран. Северные корейцы видели, что происходило в Югославии и Ираке. Они поняли, что ни Совет Безопасности ООН, ни международное право не могут защитить страну, если ее политика не угодна США. Поэтому ставку сделали на ядерное оружие», — заявил Жебин.

Он отметил, что территория Северной Кореи нужна американцам, поскольку у этой страны протяженная граница с Китаем — почти 1400 км. Кроме того, в Пхеньяне видели, как НАТО приблизилась к границам России в Европе. «Наши страны выступают за многополярный мир и отказ от военных блоков, против новых разделительных линий в регионе, характерных для периода холодной войны. Совместные экономические проекты между Москвой и Пхеньяном затрагивают и Сеул — это трехсторонние договоренности, осуществление которых тормозилось из-за позиции Южной Кореи», — отметил Жебин.

По его словам, Северная Корея богата редкоземельными металлами, необходимыми для развития современных технологий, это также создает перспективы для дальнейшего развития экономического сотрудничества между Россией и КНДР.

Фото: kremlin Президент РФ Владимир Путин с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном

Что связывает Россию и Азербайджан

В своих выступлениях о российско-азербайджанских отношениях политики этих стран часто упоминают декларацию о союзническом взаимодействии от 2022 года. Азербайджан очень тесно сотрудничает с Россией, хотя республика не входит в систему ни экономических, ни военно-политических союзов, созданных под эгидой РФ — ОДКБ и ЕАЭС, заявил NEWS.ru политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

«Азербайджан выстраивает отношения с Россией на двусторонней основе, в том числе и экономические и культурные. У нас огромные перспективы. В первую очередь они связаны с коридором Север — Юг, вопросами вокруг Каспия. У нас нет спорных проблем ни на море, ни по сухопутной границе. До недавнего времени мы достаточно тесно сотрудничали в военно-технической области — Россия играла важную роль в поставках современных вооружений Азербайджану», — отметил Мусабеков.

По его словам, у Азербайджана те же друзья, что у России, — Турция, Казахстан, Узбекистан и Белоруссия. Он также отметил посредническую роль России на Южном Кавказе и сравнил действия РФ в этом направлении с действиями Запада. «Мы были с Россией в едином государстве, миллионы армян и азербайджанцев живут в России. То есть погруженность России в проблемы региона естественна. А Франция лезет туда, куда не просят. У нее нет никаких реальных инструментов, кроме надувания щек», — высказал мнение Мусабеков.

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