Лавров отметил символичность визита Си Цзиньпина в РФ после переизбрания Лавров заявил о наилучшем периоде отношений России и Китая в истории

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Си Цзиньпин

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции, что отношения России и Китая переживают наилучший период в своей истории. По его словам, особенно ценно, что председатель КНР Си Цзиньпин после переизбрания в 2023 году совершил своей первый визит именно в Москву.

Отношения с Китаем переживают наилучший период в многовековой их истории, — заявил Лавров.

Ранее Си Цзиньпин в своем новогоднем поздравлении президенту РФ Владимиру Путину отметил, что неспокойная международная и региональная обстановка в 2023 году не повлияла на отношения России и Китая. Председатель КНР отметил, что стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина за последние годы только усилилось.

Зампред Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся в октябре назвал военное сотрудничество РФ и КНР свидетельством особого характера дружбы двух стран. По его словам, российско-китайские отношения непрерывно развиваются и крепнут со временем, а взаимодействие между военнослужащими показывает «мощную динамику» развития.

В декабре помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Китай стал ведущей мировой экономикой, а Россия — крупнейшей экономикой Европы. По его словам, РФ уже «дышит в спину» Японии в гонке за четвертое место среди сильнейших экономик мира.