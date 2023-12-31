Си Цзиньпин рассказал, повлияла ли обстановка в мире на отношения с Россией Си Цзиньпин: неспокойная обстановка в мире не повлияла на отношения России и КНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Си Цзиньпин

Неспокойная международная и региональная обстановка в 2023 году не отразилась на отношениях России и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем поздравлении президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, которые приводит Центральное телевидение Китая, стратегическое партнерство двух стран за минувшие годы стало более тесным.

В 2023 году, в условиях столетия перемен и неспокойной международной и региональной ситуации, китайско-российские отношения всегда сохраняли здоровое и стабильное развитие и неуклонно двигались в правильном направлении, — указал лидер КНР.

По словам Си Цзиньпина, взаимовыгодное сотрудничество России и Китая продолжает приносить новые результаты. В октябре председатель КНР заявил, что за 10 лет у него завязалась крепкая личная дружба с Путиным.

Ранее в Минэкономразвития рассказали, что Китай и Индия стали основными поставщиками туристов для России в 2023 году. Там напомнили, что с 1 августа была запущена электронная виза и 50% всех таких разрешений на въезд оформили именно граждане КНР. Кроме того, по словам директора департамента экономического сотрудничества и специальных проектов МЭР Никиты Кондратьева, в Россию «до сих пор» приезжает много туристов из Европы.