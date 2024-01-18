Иммунолог оценил вероятность появления «болезни Х» Иммунолог Крючков: в ближайшие пять лет «болезнь Х» вряд ли появится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятность появления «болезни Х» в ближайшие пять-десять лет очень низкая, уверен кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В разговоре с Lenta.ru специалист уточнил, что есть только одно условие, при котором может возникнуть такая угроза: создание какого-либо вируса биоинженерным путем.

В ближайшие годы, пять-десять лет, думаю, это крайне маловероятно за исключением одного нюанса — если что-то не будет создано биоинженерным путем. Сейчас много кто и не только государства ведут разработки двойного назначения, — пояснил иммунолог.

Крючков отметил, что биоинженерным путем из широкого спектра инфекций, вирусов и бактерий можно создать опасный и заразный вариант. При этом нельзя спрогнозировать, когда такая ситуация может случиться. Что касается природных механизмов, в ближайшее время «болезнь Х» вряд ли появится.

Последствия такой инфекции в мировом масштабе могут быть крайне тяжелыми. Поэтому усилия по разработке соответствующих технологий — мониторинговых, вакцинных, лекарственных, профилактических — нужно развивать, — заключил иммунолог.

Ранее ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум предупредил о возможном появлении смертельно опасной «болезни X». Профессор сделал такое заявление после того, как выявил у одной из пациенток ранние симптомы геморрагической лихорадки. Тесты на Эболу и другие похожие заболевания дали отрицательные результаты.