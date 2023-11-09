В Китае указали на ключевую особенность отношений КНР и России Чжан Юся: военное сотрудничество показывает особый характер дружбы РФ и КНР

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Дружба Китая и России носит особый характер, заявил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся. По его словам, опубликованным на сайте китайского Минобороны, доказательством необычайно крепких отношений является сотрудничество военнослужащих двух стран.

Отношения между военными двух стран являются важным символом высокого уровня отношений между нашими странами и особого характера этих отношений. Китайско-российская дружба непрерывно развивается и крепнет со временем, — подчеркнул Чжан Юся.

Он отметил, что в последние годы отношения между военными КНР и России демонстрируют «мощную динамику развития». При этом «множество положительных моментов наблюдается в каждой из областей сотрудничества», уточнил зампредседателя ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай не намерены создавать военный союз по примеру объединений времен холодной войны. Взаимодействие между Москвой и Пекином носит исключительно конструктивный характер, который способствует стабилизации общемировой обстановки, подчеркнул российский глава. Вместе с тем Путин отметил, что Россия и Китай спокойно относятся к попыткам создания военных блоков правительством США, но на всякий случай укрепляют свою обороноспособность.