Путин заявил, что Китай и Россия не намерены создавать военный союз

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Владимир Путин

Россия и Китай не намерены создавать военный союз по примеру объединений времен холодной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводит ТАСС, взаимодействие между Москвой и Пекином носит исключительно конструктивный характер. Он подчеркнул, что это способствует стабилизации общемировой обстановки.

Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. Наше взаимодействие с вами носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки, — заявил Путин на встрече с заместителем председателя военного совета КНР Чжан Юся.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что Россия и Китай спокойно относятся к попыткам создания военных блоков правительством США. Однако в целях обеспечения безопасности Москва и Пекин укрепляют свою обороноспособность, резюмировал Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что российско-китайские отношения являются образцом стратегического взаимодействия. По его словам, в их основе лежат доверие и взаимное уважение. Комментируя сотрудничество Москвы и Пекина в военной отрасли, Шойгу отметил, что оно не направлено против третьих стран. Все действия в данной сфере осуществляются исключительно в рамках общих интересов Китая и России, подчеркнул он.