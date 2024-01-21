КНДР высоко оценила роль России в поддержании мировой стабильности

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Северная Корея высоко оценила роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, сообщила пресс-служба аппарата помощников министра иностранных дел КНДР. В ведомстве выразили надежду, что Москва и дальше будет придерживаться самостоятельной политики, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР высоко оценила важную миссию и роль сильной России в поддержании стратегической стабильности и баланса мира, выразила надежду, что и впредь РФ будет дальше придерживаться независимой и самостоятельной политики и линии во всех направлениях и тем вносить огромный вклад в обеспечение глобального мира и безопасности, установление равного и справедливого миропорядка, — подчеркнули в ведомстве.

Также в МИД заявили, что визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в РФ является важным шагом на пути к надежному развитию двусторонних отношений Москвы и Пхеньяна, которые устремлены в будущее. Там отметили, что в ходе визита стороны добились глубокого стратегического взаимопонимания по разным региональным и международным вопросам, в том числе по ситуации вокруг Корейского полуострова.

До этого Пхеньян назвал президента РФ Владимира Путина самым близким другом корейского народа. Страна готова тепло принять российского лидера, если он примет решение нанести визит, подчеркнул аппарат помощников министра иностранных дел КНДР.

Несколькими днями ранее, в канун наступления нового, 113 года по календарю чучхе лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ отдельное новогоднее поздравление. Отмечается, что Путин стал единственным в мире руководителем страны, который удостоился такой чести. Лидерам других стран Ким Чен Ын разослал обычные новогодние открытки, в том числе председателю КНР Си Цзиньпину.