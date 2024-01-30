Лавров ответил на ультиматумы Запада по Украине Лавров назвал ультиматумы Запада по Украине неприемлемыми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ультиматумы западных стран по ситуации на Украине неприемлемы и не имеют перспективы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи в Москве с главой МИД Гамбии Мамаду Тангарой. По его словам, тема украинского конфликта обсуждалась на переговорах с гамбийскими партнерами, которые выразили понимание ситуации.

Выразили признательность за то, что гамбийские партнеры с пониманием относятся к происходящему и выступают исключительно за справедливое политическое урегулирование, которое пока не находит поддержки у киевского режима и у его западных спонсоров, настаивающих на неприемлемых ультиматумах, у которых нет никакой перспективы, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что Россия осведомлена о планах Вашингтона разместить ядерное оружие в Великобритании и проверяет эту информацию. По его словам, Москва будет рассматривать этот арсенал как единый и выстраивать планы по обеспечению своей безопасности.

Также до этого глава российского МИД ответил, собирается ли Москва «нападать» на Прибалтику. По его словам, заявления западных стран о том, что после специальной военной операции на Украине «следующими» станут Прибалтика, Швеция и Финляндия, являются абсурдными. Он подчеркнул, что это ясно всем, кто хоть немного понимает цели СВО.