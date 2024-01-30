Лавров ответил, собирается ли Россия «нападать» на Прибалтику Лавров назвал абсурдными заявления о «следующих» целях СВО после Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Заявления западных стран о том, что после специальной военной операции на Украине «следующими» станут Прибалтика, Швеция и Финляндия, являются абсурдными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главами дипмиссий по ситуации на Украине. По его словам, которые приводятся на YouTube-канале министерства, это понятно всем, кто хоть немного понимает цели СВО.

Менталитет такой: все, что связано с Украиной, необходимо использовать для нанесения, как они говорят, стратегического поражения России. <...> Они же прямо говорят: «Если Россия победит и отстоит свои интересы в этой войне, то следующими будут Прибалтика, Швеция, Финляндия», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что никто в мире не хочет большой войны и Россия также желает этого в последнюю очередь. Так он ответил на вопрос о переживаниях разных стран в связи с состоянием российско-американских отношений.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начала специальную военную операцию на Украине для защиты своих интересов и СВО является попыткой прекратить боевые действия вооруженными средствами. Он подчеркнул, что Москва добьется реализации поставленных задач и целей.