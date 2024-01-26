Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить вооруженный конфликт

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»/kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Россия начала специальную военную операцию на Украине на Украине для защиты своих интересов, СВО является попыткой прекратить боевые действия вооруженными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со студентами-новобранцами, принимающими участие в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что Москва добьется реализации поставленных задач и целей.

Это не начало войны. Они [киевские власти] сами начали войну в Донбассе. <...> Это попытка прекратить эту войну вооруженными средствами, — сказал глава государства.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий выразил мнение, что падение основного фронта украинских войск ожидается к весне 2024 года, именно в этот период завершится организованное военное сопротивление с их стороны. По его словам, националистических батальонов в рядах ВСУ, которые в начале конфликта «показывали хорошую динамику боя», на сегодняшний день практически не осталось.

В январе глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Украине, заявил, что высказывания о планах России напасть на Прибалтику, Польшу и Финляндию после победы на Украине являются выдумкой, чтобы «выбить деньги» на поддержку Киева. При этом, по его словам, западные страны прекрасно понимают, что Киев в случае прекращения СВО продолжит «курс на истребление всего русского».