Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил военно-морского флота, сообщило 6 мая Минобороны. В ведомстве указали, что маневры состоятся по поручению президента Владимира Путина для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

«В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Учения проведут в целях поддержания готовности личного состава и техники для обеспечения целостности и суверенитета России «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ», уточнили в МО.

В Кремле отметили, что поводом для организации маневров стали заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода войск на Украину, а также слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Киева бить по территории РФ.

«Они говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженный контингент на Украину. То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный. И конечно, он требует особого внимания и особых мер», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако в Киеве уверяют, что на данном этапе конфликта стране нужна от партнеров только военная техника, а не солдаты. Но Украина будет «благодарна и рада» принять и иную помощь, если «придет время», сказал канадскому изданию CBC премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Эммануэль Макрон уже несколько месяцев подряд говорит о том, что Франция готова отправить свои войска на территорию Украины, чтобы помочь ей в конфликте с Россией. В своем последнем интервью для The Economist он назвал два условия, при которых это возможно: если войска РФ прорвут линию фронта и если Киев попросит о такой помощи.

«Я думаю, что исключать вопрос отправки войск априори — значит не извлекать уроки из последних двух лет. На саммите НАТО летом 2022 года мы исключали поставку Украине танков, ракет дальнего радиуса действия, самолетов. Сейчас мы все это поставляем, поэтому было бы неправильно исключать все остальное», — объяснил Макрон.

По словам политика, большинство западных государств согласились и поддержали инициативу Парижа отправить военных в зону СВО. И хотя США не раз высказывались, что контингент НАТО не будет участвовать в боях на территории Украины, лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис 5 мая заявил, что Штаты все-таки могут вмешаться в конфликт, если Украина проиграет.

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, то, вероятно, Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими», — убеждает Джеффрис.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял, что отправка войск НАТО в зону боевых действий на Украине приведет к опасной эскалации. Однако он «благословил» Киев на использование оружия, выданного Соединенным Королевством, для атак по российской территории. Кэмерон выразил мнение, что ВСУ «имеют на это право».

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявлял, что его страна помогает и будет помогать Киеву, но власти «всегда исключали прямое вмешательство военных в конфликт». Пока посылать свои войска на Украину не будет и Польша, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

По данным итальянского издания Repubblica, Альянс может вмешаться в украинский конфликт, если в него окажется вовлечена Белоруссия либо если Россия атакует страны Балтии, Польшу или Молдавию. «На данный момент следует подчеркнуть, что не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, а есть только оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях», — уточнили в газете.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в конце февраля отмечал, что западные военные в случае своего появления на Украине будут восприняты Москвой как интервенты.

«Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизаций», — предупредил Путин.

Однако эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин не исключает, что западные политики воспримут ядерные учения России как блеф.

«С другой стороны, можно рассчитывать на их определенную разумность в этом вопросе, но излишне высоко ее оценивать тоже не стоит», — предупреждает он.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко полагает, что западные лидеры, такие как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Макрон, не верят в то, что Россия может серьезно ответить на стоящие перед ней угрозы. Поэтому, по его словам, Москве нужен показательный жест.

«Наши тактические и оперативно-тактические комплексы имеют боевое оснащение, как ядерное, так и неядерное. Нужно посмотреть, по каким полигонам „шарахнуть“ в неядерном исполнении. При этом, допустим, можно обозначить подачу ядерных боевых частей в подразделения боевого применения. Особо не прятать, чтобы западная разведка это заметила, но и показательно выдавать ядерные боеприпасы на руки не стоит. Тем не менее это должно быть сделано убедительно: что мы „поволокли“ эти боеприпасы, которые вообще-то хранятся отдельно, в подразделения», — пояснил NEWS.ru Тимошенко.

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Шахтная пусковая установка