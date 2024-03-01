«В братской стране так быть не должно»: как белорусы относятся к россиянам

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Число белорусов, которые хорошо относятся к России, в 2023 году якобы сократилось с 82% до 72%. Такие данные в конце прошлого года опубликовали базирующийся в Вильнюсе белорусский оппозиционный «Центр новых идей» и британский аналитический центр Chatham House. Соответствуют ли действительности выкладки западных социологов или же это очередное проявление антироссийской пропаганды, разбирался NEWS.ru.

Прозападных белорусов в стране становится меньше

Западные социологи утверждают, что в целом белорусское общество за минувший год стало хуже относиться как к России, так и к СВО. Россию в Белоруссии поддерживают прежде всего мужчины старше 55 лет, проживающие в небольших городах, не поддерживают люди среднего и молодого возраста, в основном жители крупных городов, говорится в исследовании.

С такими выводами не согласен белорусский правозащитник Михаил Краснов. По его данным, градус антироссийских настроений в белорусском обществе, напротив, уже несколько лет снижается. «Многие из тех, кто плохо относился к России, после массовых протестов уехали на Запад. Это люди с активной прозападной, а значит, антироссийской позицией», — пояснил он NEWS.ru.

Точное число покинувших страну после протестов 2020–2021 годов, как утверждают власти, установить невозможно, но речь идет примерно о 100 тысячах человек. Если учесть, что эта категория людей отличалась активной общественной позицией, то антироссийские силы в Белоруссии в значительной степени утратили свои позиции, отмечает белорусский правозащитник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отношение к России простых белорусов и представителей власти различается

По словам Краснова, у белорусов необычное отношение к России, которому трудно найти аналоги на постсоветском пространстве. Они относятся к ней как к своему отечеству, но при этом осознают, что государства у белорусов и россиян все же разные. Люди на своем уровне ощущают полное единение с россиянами, а вот управленческий аппарат Белоруссии, по мнению правозащитника, не всегда соответствует этим настроениям.

«Если бы россияне еще совсем недавно увидели наши исторические учебники, то они бы сильно удивились. Там больше говорилось о Великом Княжестве Литовском и о Королевстве Польском, чем о России. А про Великую Отечественную войну было сказано совсем немного. Сейчас положение, к счастью, меняется», — отметил Краснов.

Отношение белорусских чиновников к России стало меняться, когда они убедились, что Москва оказалась для Минска единственным надежным союзником и экономическим партнером. Но все же инерция настороженности у белорусского чиновничества сохраняется.

«Кто был в Польше, тот видел, как много там символов в поддержку Украины. А почему в нашей стране нет российских флагов, выступлений в поддержку СВО? Это просчеты наших управленцев в министерствах и ведомствах, в среде которых много прозападных людей. В братской стране так быть не должно — это закладывает мины под отношениями между нашими странами», — убежден правозащитник.

Фото: kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Поменяла ли СВО отношение белорусов к России?

СВО не изменила позитивного отношения белорусов к России, отметил в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Дзермант. По его словам, неучастие белорусских военных в боевых действиях не говорит об отсутствии поддержки целей спецоперации.

«Поддержку России Беларусь оказывает с самого начала СВО. Белорусы понимают, что, помогая союзнику, они помогают одновременно и себе. Рано или поздно украинская проблема, если не вмешиваться, пришла бы к нам. Так думают в обществе. Белорусы стойко поддерживают Россию и надеются на мирное разрешение конфликта», — сказал белорусский политолог.

Белорусская армия не принимает участия в конфликте на Украине, но общество не стоит в стороне от СВО, утверждает политолог Александр Опарин.

«С первых дней спецоперации по Минску ездили российские военные автомобили, перевозя раненных в наши госпитали. На официальном уровне об этом не говорили, но местные жители подтверждали такие факты», — рассказал он NEWS.ru.

По словам Опарина, большинство белорусов в этом противостоянии находятся на стороне России. Они считают, что Киеву надо отвечать за Донбасс — восемь лет украинцы его бомбили, а теперь, когда это обернулось против них, стали возмущаться.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Выросли вместе, много совместных семей»

Географическая близость к Украине сильно влияет на настроение людей в республике, рассуждает минский журналист, попросивший не называть его фамилию.

«В составе российских подразделений, к примеру, воюют жители Бурятии, Тувы, Башкирии и других отдаленных от нас регионов. Многие из молодых ребят никогда не были прежде на Украине. Для них это хоть и постсоветская, но далекая страна. А мы выросли практически вместе. У нас был еще не так давно излюбленный маршрут выходного дня: из города Мозырь по рекам Припять и Днепр в Киев и обратно. Нашим военным трудно идти друг на друга», — считает собеседник NEWS.ru.

Александр Опарин в этой связи напомнил, что у белорусов и украинцев много совместных браков, а в приграничной полосе некоторые села, в которых белорусы живут вместе с украинцами, и вовсе разделены линией границы на две части.

Лидер Либерально-Демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич тоже считает украинцев близким белорусам народом.

«Но белорусы хорошо понимают разницу между простыми украинцами и киевским режимом, который, по сути, сам противостоит своим соотечественникам, выполняя все задумки Запада», — сказал политик в беседе NEWS.ru.

У России и Белоруссии общие вызовы, которые необходимо преодолевать вместе, продолжает Гайдукевич. Он выразил уверенность, что Запад не оставит попыток воздействовать на оба государства.

«Запад готовит террористов и диверсантов против наших обеих стран. Решать эти проблемы нам надо совместными усилиями. Белорусы понимают, что единение с Россией — это благо. Людей, которые так думают, становится все больше», — подчеркнул политик.

Как относятся белорусы к Западу?

Военные угрозы, подготовка диверсантов для отправки в Белоруссию, экономические санкции привели к тому, что в обществе упало доверие к проевропейскому курсу, отметил Дзермант.

«Если раньше социологические опросы стабильно демонстрировали проевропейские настроения примерно на уровне 20–25%, то сейчас — в два раза меньше. Поддержка отношений с Россией выросла, как и с Китаем. То есть Европа уже не главный ориентир для белорусов. Хотя мы находимся близко к Евросоюзу, раньше многие белорусские бизнесмены были завязаны на него. Но сейчас наши люди увидели, что их давят и душат представители ЕС, которому они ничего плохого не сделали», — заключил политолог.

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