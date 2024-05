Напугали НАТО ядерным щитом: почему Запад уже боится собственных угроз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На своем саммите в июле НАТО возьмет на себя письменное обязательство не отправлять войска на Украину. Благодаря утечке документов Альянса стало известно: будет объявлено об отказе от планов отправить своих солдат в зону СВО. Ранее Москва и Минск объявили о подготовке к учениям с ядерным оружием, предостерегая Запад от возможной интервенции. Можно ли сказать, что НАТО испугалось? Или заявлениями о миролюбии оно просто пытается обмануть Россию? Об этом — в материале NEWS.ru.

Почему НАТО запрещает себе маршировать по Украине

По итогам юбилейного, 70-го саммита НАТО, намеченного на июль в Вашингтоне, члены Альянса могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Сообщения об этом появились в среду со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera. В проекте попавшего в руки журналистов документа значится ключевая фраза — «Никаких сапог на земле» (No boots on the ground), которая подразумевает, что Североатлантический альянс не намерен посылать солдат в бой на территорию Украины.

На вашингтонском саммите будет принято и другое, важное для Украины решение: центр «группы Рамштайн» переместится в Брюссель, то есть международная коалиция помощи Украине из 56 стран, которую пока возглавляет министр обороны США Ллойд Остин, будет далее координироваться из штаб-квартиры НАТО в Бельгии. Как надеются натовские генералы, Дональд Трамп в случае своей победы на выборах не сможет перекрыть поток поставок оружия Киеву.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности к военной интервенции на Украину — в случае если его об этом попросит Киев. Представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи отметила, что французы, появись они в зоне конфликта, станут законными целями для российской армии.

А глава британского МИД Дэвид Кэмерон дал Киеву публичное разрешение использовать поставленное Лондоном оружие для обстрела территорий в глубоком российском тылу, отметив, что «Украина имеет на это право». После этого посла Великобритании в Москве Найджела Кейси вызвали в российский МИД. Его предупредили, что теперь любые военные объекты и техника Соединенного Королевства как на территории Украины, так и за ее пределами становятся мишенями для ВС РФ.

Фото: UK Government/via Globallookpress.com/Global Look Press Дэвид Кэмерон

Как военные из стран НАТО появились на Украине

В искренность декларации юбилейного саммита НАТО в России, похоже, не очень верят. По мнению бывшего начальника зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ полковника запаса Сергея Хатылева, документ ничего не будет значить. «Это декларация о намерениях, призванная показать, какое НАТО белое и пушистое. На самом деле это бумажка, которая ничего не значит», — сказал военный аналитик NEWS.ru.

Он уверен: если расклад сил в зоне СВО изменится и поражение Украины станет очевидным, лидеры НАТО вполне могут передумать. «Мы помним, какие разговоры еще недавно вели и поляки, и французы о том, что они войска на Украину не вводят. Что вы, что вы! Но как только обстоятельства резко поменяются, как только Киев официально попросит НАТО о прямой военной помощи, тогда они наверняка будут что-то предпринимать», — заверил Хатылев.

По мнению военного эксперта, на территории Украины уже и так находится более 20 тысяч военных других стран, еще столько же — людей, о которых ничего не известно. Они действуют под видом инструкторов, специалистов, и будут прибывать новые — непрерывным потоком.

«Какая-нибудь 73-я мотопехотная бригада Польши в полном боевом составе на бронетехнике, с развернутыми знаменами и оркестром, конечно, не пойдет на Украину. По крайней мере, не в таком виде. Но из состава бригады туда пойдет тактическая группа со средствами обеспечения. И она будет называться, например, группой специалистов по разминированию. Вот что сейчас в намерениях западных генералов, а вовсе не то, что они хотят для сведения общественности написать на какой-то бумаге», — подытожил Хатылев.

Фото: МО Украины

Напуган ли Запад ядерными учениями в России и Белоруссии

Первый зампред комитета по обороне Совета Федерации генерал-полковник Виктор Бондарев уверен, что сама по себе утечка документа в итальянской печати — это провокация, призванная прощупать реакцию Москвы. «Сегодня группировка войск НАТО у границ России и Белоруссии может составлять, по предварительным оценкам, до 90 тысяч человек, и ситуация напоминает 1941 год, когда гитлеровцы стягивали войска к границам СССР. Несомненно, Россия на это будет реагировать исходя из своей оценки обстановки и без учета мнения Запада», — заверил сенатор.

В понедельник Минобороны РФ начало подготовку к проведению учений Южного военного округа (то есть рядом с Украиной) по подготовке и применению тактического ядерного оружия (ТЯО). Поручение об этом дал президент Путин — как раз в связи с угрозами Макрона и других политиков из стран НАТО. Во вторник Белоруссия объявила, что республика также проведет внезапную проверку носителей тактического ядерного оружия. Мероприятия будут синхронизированы с учениями России. Военные отработают подачу ядерных боеприпасов на средства доставки.

Президент Александр Лукашенко уточнил, что управление, руководство войсками, подачу сигналов на учебное применение ТЯО будут вести Генштабы двух стран. В среду, прилетев в Москву, Лукашенко уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы координации войск при применении ядерных боеприпасов.

Фото: kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

На Западе подобную риторику не могли не заметить. Как признались в Вашингтоне, там давно обеспокоены тем, что Москва может задействовать ядерный арсенал. Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что «бряцать оружием» просто «безрассудно и безответственно». Аналитики издания The New York Times, впрочем, уточнили, что Путин ранее отрицал возможность применения ядерного оружия в зоне СВО, но напоминал миру об арсенале России как о способе сдерживания западной военной поддержки Украины.

Швейцарский специалист по российским ядерным силам Павел Подвиг рассказал NYT, что Москва раньше редко предавала огласке подобные маневры, а сейчас громко заявляет о себе.

«Это реакция на конкретные заявления, сигнал о том, что у России есть ядерное оружие. В отличие от стратегического ядерного оружия, которое всегда находится в состоянии боевой готовности, нестратегическое хранится на складах вдали от бомбардировщиков, ракет или кораблей, которые должны его доставлять. В ходе учений подразделения российской армии, скорее всего, отработают, как это вооружение может быть развернуто», — пояснил исследователь (перевод NEWS.ru).

Подвиг уверен, что использовать ТЯО в зоне СВО бессмысленно, потому что там нет подходящих для этого мишеней — «отсутствие крупномасштабных концентрированных войсковых формирований ограничит его влияние на поле боя».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Почему в Москве не верят в честность деклараций НАТО

В российском парламенте уверены, что верить декларациям вашингтонского саммита не стоит, но при этом Североатлантический блок в любом случае вряд ли решится официально ввести своих военных в зону СВО. Генералы в натовских штабах понимают: ядерный ответ возможен, уверен первый зампред комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев.

«Польша и Франция, может быть, и не решатся сделать это официально, по-прежнему отправляя на Украину свои войска тайно, под прикрытием гуманитарных организаций. Там все-таки понимают, что ядерная реакция возможна», — заявил NEWS.ru Журавлев.

Однако в порядке исключения в роли сумасшедшего берсерка натовцы используют такую страну, как Литва, приводит пример Журавлев. «Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила о готовности отправить солдат в подобную экспедицию. <...> Как будто они пробуют зыбкую почву ногой: ответит ли Россия и чем», — недоумевает по этому поводу депутат.

Шимоните в среду действительно объявила о готовности отправить войска на Украину — «в учебных целях». Она также дала понять, что возможная реакция Москвы на планы Вильнюса не повлияет.

«Если бы мы думали только об ответе России, то не смогли бы ничего послать. Каждую вторую неделю мы слышим, что на кого-то будет сброшена ядерная бомба», — цитирует литовского премьера телеканал RTVI. Комментируя объявленные в соседних странах учения по применению тактического ядерного оружия, Шимоните выразила сомнение в том, что такое оружие будет в реальности использовано.

Читайте также:

Макрон доигрался: Россия проведет ядерные учения в ответ на угрозы Запада

Что такое Иностранный легион Франции и как Макрон маскирует его на Украине

«Победа — вопрос времени»: как готовят спецназ в университете имени Путина

Сырский резко сменил тактику. Удастся ли парализовать железные дороги РФ?

Зеленский ждет «несчастливого» исхода СВО. Как это будет: реальные версии