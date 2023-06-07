Херсонская область уходит под воду: новости СВО на утро 7 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС, заявил постпред при международной организации Василий Небензя. По его словам, утверждения о причастности России к ситуации вокруг Каховской ГЭС, на чем настаивает Киев, противоречат здравому смыслу, так как инцидент произошел на территории, контролируемой Россией.

Город Алешки Херсонской области почти полностью затоплен после подрыва Каховской ГЭС, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. По его словам, на данный момент там самая сложная ситуация, эвакуация людей возможна только на спецтехнике. Он уточнил, что в город направлены все свободные грузовики высокой проходимости, из Крыма везут спасательные плавсредства МЧС. На месте спасательную операцию координирует начальник МЧС области Иван Павленко.

Ближе к ночи глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал, что уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Он добавил, что вода ушла из города «буквально на один-два сантиметра». Глава города при этом подчеркнул, что это не общая тенденция, но отметил, что ситуация остается контролируемой.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Однако вскоре Алексеенко заявил, что в Голой Пристани в Херсонской области вновь начал стремительно расти уровень воды. По его словам, ситуация с каждой минутой ухудшается. Он добавил, что прибрежные районы ушли под воду еще в дневное время, а затем уровень воды в городе начал резко расти. Он отметил, что люди отказываются покидать свои дома, но спасатели МЧС и сотрудники ВГА оказывают всю необходимую помощь населению.

Организация Объединенных Наций в срочном порядке направит гуманитарную помощь в районы Херсонской области, пострадавшие в результате разрушения Каховской ГЭС и дамбы на Каховском водохранилище, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул, что все атаки объектов гражданской инфраструктуры в зоне боевых действий должны быть прекращены.

Тем временем Россия возложила полную ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Украину, а также страны Запада, которые спонсируют Киев. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, Россия сожалеет о том, что ее предостережения о возможности разрушения Каховской ГЭС Украиной не были услышаны международным сообществом.

После подрыва дамбы Каховской ГЭС Вооруженные силы Украины сосредоточат свои войска на Запорожском и Купянском направлениях, где они пытались проводить наступательные операции, предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он указал, что ввиду ЧП на ГЭС перебросить войска ВСУ на эти направления будет достаточно сложно, для этого придется уходить вглубь территории. Матвийчук подчеркивает, что подрыв дамбы и последствия этого не выгодны ни России, ни Украине.

Фото: МО РФ

Ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ, заявило Минобороны РФ. Цель удара достигнута, подчеркнули в оборонном ведомстве. Кроме того, Минобороны сообщило об отражении четырех попыток наступления двух бригад ВСУ под Артемовском. В ходе боев за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронемашины, две установки РСЗО «Град», три артиллерийские установки «Гвоздика», одна гаубица Caesar французского производства, американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Населенный пункт Берховка в пригороде Артемовска полностью находится под контролем российских сил, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве рассказали, что бойцы ВСУ пытались войти в село, однако их атака была успешно отражена. Ранее об оставлении Берховки российскими силами сообщали анонимные Telegram-каналы.

Украинская «грязная бомба» превратилась из домыслов и опасений в реальность, и хотя она собрана «на коленке» — убивать такой снаряд может по-настоящему, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Также он рассказал о возможности использования Украиной ядерных отходов со своих АЭС.

Фото: МО Украины

Украинские войска за прошедшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР. При этом было выпущено 285 единиц боеприпасов. Под огнем украинских войск оказались районы восьми населенных пунктов, включая различные районы Горловки, Донецка, Макеевки, а также Старомихайловку, Еленовку, Докучаевск, Ольгинку и Урожайное.

Ближайшие наступательные операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) предположительно начнутся в День России и продолжатся с 12 по 23 июня, считает первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. Он подчеркнул, что предполагаемое контрнаступление ВСУ может быть скоординировано с Днем России.

Минобороны Германии поручило оборонному концерну Rheinmetall подготовить дополнительную партию боевых машин пехоты (БМП) Marder для дальнейшей передачи Украине. Отмечается, что речь идет о 20 БМП из внутренних резервов. Сумма контракта составляет несколько десятков миллионов евро.

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