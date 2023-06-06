В Херсонской области полностью затопило целый город Город Алешки в Херсонской области оказался почти полностью затоплен

Фото: t.me/aakherson

Город Алешки Херсонской области почти полностью затоплен после прорыва Каховской ГЭС, сообщил в своем Telegram-канале глава правительства региона Андрей Алексеенко. По его словам, на данный момент там самая сложная ситуация, эвакуация людей возможно только на спецтехнике.

Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью. <...> Эвакуация людей из затопленных Алешек возможна только на спецтехнике, — написал Алексеенко.

Он уточнил, что в город направлены все свободные грузовики высокой проходимости, из Крыма везут спасательные плавсредства МЧС. На месте спасательную операцию координирует начальник МЧС области Иван Павленко.

О ЧП на Каховской ГЭС стало известно утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В Евросоюзе возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заявил, что ВСУ совершили запланированную и продуманную заранее крупномасштабную диверсию, так как хотели перебросить войска с Херсонского направления на другие направления.