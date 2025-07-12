Число пострадавших при обрушении моста во время крестного хода возросло Восемь человек пострадали при обрушении моста в Вологодской области

Количество пострадавших при обрушении моста через реку Юг во время крестного хода в Никольском округе Вологодской области увеличилось до восьми человек, написал в социальной сети «ВКонтакте» глава муниципального округа Дмитрий Мишенев. По его словам, среди них один несовершеннолетний. При этом угрозы для жизней пострадавших нет.

К сожалению, пострадали восемь человек, среди них — один ребенок. Всем пострадавшим оперативно оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Как уточнил Мишенев, всего в момент обрушения на мосту находились около 25 человек. К месту происшествия прибыли четыре бригады скорой помощи, а также сотрудники полиции и МЧС. Глава округа пообещал следить за ситуацией и организовать аварийно-восстановительные работы в кратчайшие сроки.

Обрушение моста через реку Юг в Вологодской области произошло днем 12 июля. Изначально в пресс-службе правительства региона сообщали о шести пострадавших. Все они были доставлены в центральную районную больницу.