Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 18:40

Число пострадавших при обрушении моста во время крестного хода возросло

Восемь человек пострадали при обрушении моста в Вологодской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество пострадавших при обрушении моста через реку Юг во время крестного хода в Никольском округе Вологодской области увеличилось до восьми человек, написал в социальной сети «ВКонтакте» глава муниципального округа Дмитрий Мишенев. По его словам, среди них один несовершеннолетний. При этом угрозы для жизней пострадавших нет.

К сожалению, пострадали восемь человек, среди них — один ребенок. Всем пострадавшим оперативно оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Как уточнил Мишенев, всего в момент обрушения на мосту находились около 25 человек. К месту происшествия прибыли четыре бригады скорой помощи, а также сотрудники полиции и МЧС. Глава округа пообещал следить за ситуацией и организовать аварийно-восстановительные работы в кратчайшие сроки.

Обрушение моста через реку Юг в Вологодской области произошло днем 12 июля. Изначально в пресс-службе правительства региона сообщали о шести пострадавших. Все они были доставлены в центральную районную больницу.

Вологодская область
мосты
обрушения
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре поваленное ураганным ветром дерево насмерть задавило двух человек
«Угроза человечеству»: Трамп решил лишить гражданства известную ведущую
В Германии раскрыли, чем обернулись резкие высказывания Лаврова о Мерце
Раскрыты новые подробности гибели британца из ВСУ на Украине
В МАГАТЭ отреагировали на удар БПЛА по зданию администрации Энергодара
Италия не простила Зеленскому слов о России
Шоу «Маска», Пугачева, смерть жены: как живет певец Ярослав Сумишевский
«Мисс Россия — 2025»: фото самых ослепительных девушек страны
Кличко заявил о «сильном запахе» тоталитаризма на Украине
«Подхалимы»: в США объяснили, почему Трамп набрал бестолковую администрацию
Московский суд заочно арестовал разыскиваемого бизнесмена Урради из Алжира
Россиянка две недели жила с детьми в глухой индийской пещере
Анфиса Чехова намекнула на личную драму после интервью Ковальчук
«Выглядит смешным»: Меньшова высказалась о скрывающих свой возраст женщинах
Психиатр объяснил слова Арахамии об издевательствах над Зеленским в детстве
Глава ЕК выступила с грозным предупреждением для США из-за пошлин
В Подмосковье поставят памятник борьбе СССР и КНДР с милитаризмом Японии
Опубликованы кадры участившихся вспышек на Солнце
Сотрудники ФСБ уничтожили дрон-матку для украинских БПЛА в ДНР
В Финляндии заявили о задержании «дезертира» из ЧВК «Вагнер»
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.