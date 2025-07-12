В Краснодарском крае раскрыли причину массового отключения света В Краснодаре и Армавире отключили электричество из-за жары и перегрузок

Аномальная жара и пиковые нагрузки на электросети привели к массовым отключениям света в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе региона. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Краснодаре и Армавире, где без электричества остались жители десятков улиц и микрорайонов.

В краевом центре перебои зафиксированы сразу в трех городских округах. В Центральном без света остались улицы Володарского, Радио, Щорса, Буденного, Карасунская и другие. В Карасунском отключения затронули улицы Трамвайная, Северная, Орджоникидзе и прилегающие. В Прикубанском округе обесточены дома на улицах Героев Разведчиков, Восточно-Кругликовской, Авиаторов, Урожайной и еще десятке улиц.

В Армавире причиной отключения стала авария на подстанции. Без света остались микрорайоны Бар, МЖК, Романтика, Кладбище и Мясокомбинат. Энергетики проводят восстановительные работы. В поселке Афипском Северского района специалисты выясняют причину отключения, в Крымске на линиях фиксируется перегрузка — срабатывает защитная автоматика. Для стабилизации ситуации в регион направлены дополнительные подстанции. Одну из них установят в центре Крымска.

Ранее Минэнерго России сообщило о стабильной работе энергосистемы без сбоев, несмотря на аномальную жару и рост потребления электроэнергии из-за повышенного использования кондиционеров. В ведомстве подчеркнули, что все энергомощности страны успешно справляются с нагрузкой.