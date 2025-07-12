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12 июля 2025 в 21:16

Женщина стала жертвой авиаудара ЦАХАЛ по Ливану

Минздрав Ливана: женщина погибла при авиаударе ЦАХАЛ по району Эль-Хиям

Фото: Maher Kamar/Xinhua/Global Look Press

Израильский самолет нанес удар по жилому зданию в ливанском Эль-Хияме, в результате чего погибла женщина, сообщил центр экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения Ливана. Согласно информации ЦАХАЛ, целью был высокопоставленный командир «Хезболлы».

В результате авиаудара Израиля по дому в районе Эль-Хиям погиб один человек,говорится в официальном отчете ливанских властей.

Инцидент произошел на фоне постоянных обвинений Ливана в адрес Израиля о систематическом нарушении суверенитета. Власти указывают, что, несмотря на соглашение о прекращении огня, израильские силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая север Гаджар.

Армия Израиля со своей стороны утверждает, что авиаудары нацелены исключительно на военную инфраструктуру «Хезболлы» и ее командный состав. Тель-Авив неоднократно заявлял о намерении продолжать операции в Ливане для «ликвидации угрозы» со стороны движения.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху указал, что Тель-Авив смог открыть себе дорогу к «драматическому расширению мирных соглашений» с соседними государствами посредством военной операции против Ирана. Известно, что речь идет по большей части об арабских странах.

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