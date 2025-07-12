Пленный боец ВСУ рассказал о дилемме с убийством брата из российской армии Пленный Медведченко заявил, что не уверен в способности убить брата из ВС России

Пленный боец ВСУ Сергей Медведченко, сдавшийся военным из группировки войск «Север», признался, что не знает, смог бы он убить своего брата, который сражается в рядах российской армии. По его словам, которые приводит ТАСС, в камеру дрона не видно лица будущей жертвы.

Пример моей семьи — это наглядное доказательство, что идет братоубийственная война. Не знаю, [смог бы убить брата], в камеру не видно, на кого летит [дрон], — поделился Медведченко.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил массовое дезертирство солдат из украинской армии страхом бойцов, а также осознанием ими своей участи. По его словам, руководство ВСУ, стремясь компенсировать провал в Курской области, бросает в бой последние резервы. Военнослужащие прекрасно понимают, что они либо окажутся в плену, либо погибнут.

Ранее ветеран ВСУ и журналист Владимир Бойко заявил, что в украинской армии практически отсутствует пехота из-за высокого уровня дезертирства. За первые шесть месяцев 2024 года на Украине открыли 107 672 уголовных дела по статьям о самоволке и дезертирстве. Это означает, что ежемесячно регистрируют от 16 до 20 тысяч подобных случаев.