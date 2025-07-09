Ветеран раскрыл реальное положение дел в пехоте ВСУ Журналист Бойко заявил, что в рядах ВСУ почти кончилась пехота из-за дезертиров

В украинской армии практически отсутствует пехота из-за высокого уровня дезертирства, сообщает ветеран ВСУ и журналист Владимир Бойко в статье для «Страна.ua». По его словам, никто не хочет умирать ради того, чтобы чиновники покупали элитную недвижимость или развлекались в клубах. При этом дезертиров даже не разыскивают, отметил Бойко.

Как результат — сегодня в Вооруженных силах Украины отсутствует пехота. Совсем. Пехота либо в бегах, либо в госпиталях, либо на кладбище, — подчеркнул журналист.

За первые шесть месяцев 2024 года на Украине открыли 107 672 уголовных дела по статьям о самовольном оставлении воинской части и дезертирстве (ст. 407 и 408 УК Украины). Это означает, что ежемесячно регистрируют от 16 до 20 тысяч подобных случаев. Бойко отметил, что с начала СВО общее число таких дел достигло 230 804, из которых почти половина — 46% — приходится на текущий год.

Бойко также отметил, что дезертиров продолжают числить в составе воинских частей, создавая иллюзию их укомплектованности. По его оценке, на линии фронта реально находятся лишь 30–50 тысяч военнослужащих, преимущественно операторы беспилотников.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что заградотряды ВСУ убивают собственных товарищей, которые хотят сдаться в плен ВС России. По его словам, в противном случае сдача украинских солдат в плен приобрела бы массовый характер.