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12 июля 2025 в 21:35

В РФС раскрыли, когда россиян могут вернуть на международные турниры

Дюков заявил о высокой вероятности допуска России на турниры до конца 2025 года

Александр Дюков Александр Дюков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вероятность допуска российских футбольных клубов к международным турнирам до конца 2025 года довольно высока, заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующая информация поступает от различных источников.

Недавно я говорил о возвращении к турнирам, это различная информация и интуиция. Откуда информация? Разные источники. Высока вероятность, что Россию вернут до конца 2025 года, — отметил Дюков.

Ранее президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев заявлял, что у России есть большие шансы принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. По его словам, при этом сборная, скорее всего, будет представлять страну в нейтральном статусе. Он отметил, что ведущие федерации разных видов спорта выступают за это решение.

До этого экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил шансы увидеть россиян на Олимпиаде-2026 в Турине. По его словам, решение о допуске хоккеистов из РФ на Игры будет принимать исполком Международной федерации хоккея (IIHF), куда входят враждебно настроенные к РФ страны. Он напомнил, что Эстония, Латвия и Польша всю жизнь «тявкают» на Россию. Плющев не исключил, что по этой причине сборная России по хоккею пропустит Олимпийские игры.

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