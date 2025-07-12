Названы сроки проведения военно-морского салона «Флот»

Международный военно-морской салон «Флот» состоится в 2026 году, сообщается в распоряжении правительства РФ. Кроме того, известно, что форум «Армия» запланирован на 2027 год.

В перечень ключевых международных выставок военной техники на 2026 год также вошли экспозиция продукции оборонных предприятий в Кубинке и салон средств безопасности «Комплексная безопасность». Кроме того, в 2027 году хотят провести международный авиационно-космический салон (МАКС).

Ранее сообщалось, что в правительстве России решили снизить себестоимость отечественных машин. В поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина в связи с этим говорится о мерах по повышению производительности труда. Он также дал указание подготовить прогноз структуры автомобильного парка.

Кроме того, Мишустин рассказывал, что на промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге прибыли делегации 17 стран. Он подчеркнул, что РФ рада всем государствам, которые настроены на взаимовыгодное сотрудничество.