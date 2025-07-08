Мишустин раскрыл, сколько иностранных делегаций прибыли на «Иннопром» Мишустин: на выставку «Иннопром» в Екатеринбурге прибыли делегации 17 стран

На промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге прибыли делегации 17 стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что РФ рада всем государствам, которые настроены на взаимовыгодное сотрудничество, передает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня здесь официальные делегации 17 государств, включая Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. А также представители бизнеса из Ирана, Катара, Турции, — сказал Мишустин.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» открылась в Екатеринбурге в понедельник, 7 июля. Организаторы уточнили, что мероприятие будет длиться четыре дня. Главная тема выставки получила название «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Событие проводится в 15-й раз.

Отмечается, что Саудовская Аравия выступила в роли партнера выставки. Всего на ней представлено более тысячи компаний-участников. Гости смогут увидеть сразу пять национальных экспозиций, подготовленных Саудовской Аравией, Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией.