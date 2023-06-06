Военэксперт рассказал о новом участке атаки ВСУ после подрыва Каховской ГЭС Матвийчук: ВСУ могут сосредоточить войска на Запорожском и Купянском направлениях после ЧП на ГЭС

Фото: МО Украины

После подрыва дамбы Каховской ГЭС Вооруженные силы Украины сосредоточат свои войска на Запорожском и Купянском направлениях, где они пытались проводить наступательные операции, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он указал, что ввиду ЧП на ГЭС перебросить войска ВСУ на эти направления будет достаточно сложно, для этого придется уходить вглубь территории. Матвийчук подчеркивает, что подрыв дамбы и последствия от этого не выгодны ни России, ни Украине.

Я думаю, это Запорожское и Купянское направления, где ВСУ пытаются произвести наступательные действия против нашей оборонительной группировки. Однако эти действия [подрыв Каховской ГЭС] препятствуют переброске войск, то есть им нужно будет отводить войска вглубь территории, — считает эксперт.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объяснил причину подрыва силами ВСУ дамбы ГЭС. По его словам, ВСУ пошли на этот шаг, поскольку хотели перебросить войска с Херсонского направления на другие направления. Он подчеркнул, что подрыв гидроэлектростанции был запланирован и продуман заранее. Украинская же сторона считает, что ответственность за ЧП лежит на России.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что разрушение Каховской ГЭС является многоплановой операцией украинской армии, которая должна обеспечить контрнаступление на Запорожском направлении.