Эксперт сообщил, что Каховская ГЭС была разрушена ради контрнаступления Военный эксперт Леонков назвал разрушение Каховской ГЭС частью наступательного плана ВСУ

Фото: МО Украины

Разрушение Каховской ГЭС является многоплановой спланированной операцией украинской армии, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, оно должно обеспечить контрнаступление на Запорожском направлении.

Я думаю, проводилось с расчетом обеспечить десантную речную операцию. Десант будет высаживаться как вспомогательная операция, когда силы ВСУ на левом берегу Днепра добьются успеха в наступлении в Запорожской области, — сообщил Леонков.

По его словам, разрушение плотины ГЭС говорит, что противник выбрал именно это направление для основного удара. Косвенно это подтверждается уже введенными в бой танками Leopard на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

Леонков добавил, что в зоне затопления частично окaзываются российские укрепрайоны на левобережье Днепра, обoронительные линии на побережье и минные поля. Теперь роcсийская армия будет вынуждена их оставить и отодвигать артиллeрию, которая контролировала противника на правобережье и оcтрова.

Как сообщалось ранее, в результате обстрелов Каховской гидроэлектростанции были разрушены 11 из 28 пролетов. По оценке экстренных служб, около 80 населенных пунктов в Херсонской области рискуют оказаться затопленными в результате прорыва воды. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, в зоне затопления могут оказаться около 300 жителей населенных пунктов Корсунка и Днепряны.