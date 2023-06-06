ВКС России ударили по центру принятия решений ВСУ Минобороны РФ сообщило о ночном ударе ВКС по одному из центров принятия решений ВСУ

Фото: МО РФ

Ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ, заявило Минобороны РФ. Цель удара достигнута, сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута, — сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ведомство сообщило об отражении четырех попыток наступления двух бригад ВСУ под Артемовском. В ходе боев за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронемашины, две установки РСЗО «Град», три артиллерийские установки «Гвоздика», одна гаубица Caesar французского производства, американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Также российскими средствами ПВО за сутки были сбиты два украинских самолета Су-25 и один Су-27, два вертолета Ми-8, перехвачены крылатая ракета Storm Shadow, противорадиолокационная ракета HARS и 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Помимо того, уничтожили 19 дронов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские военные начали сооружать оборонительные позиции на правом берегу Днепра. По его словам, это свидетельствует о намерениях ВСУ перейти к обороне после ослабления позиций на Херсонском направлении.