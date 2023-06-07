Еще один город в Херсонской области начал уходить под воду Алексеенко сообщил о резком росте уровня воды в Голой Пристани после прорыва Каховской ГЭС

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Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил в своем Telegram-канале, что в Голой пристани в Херсонской области стремительно растет уровень воды. По его словам, ситуация с каждой минутой ухудшается. Он добавил, что прибрежные районы ушли под воду еще в дневное время, а затем уровень воды в городе начал резко расти.

Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти, — написал Алексеенко.

Он отметил, что люди отказываются покидать свои дома, но спасатели МЧС и сотрудники ВГА оказывают всю необходимую помощь населению.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал, что уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Он добавил, что вода ушла из города «буквально на один-два сантиметра». Глава города при этом подчеркнул, что это не общая тенденция, но отметил, что ситуация остается контролируемой. По его словам, на Каховской ГЭС уничтожены задвижки, но сама дамба не пострадала. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.